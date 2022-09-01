Теплый сентябрь: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц осени

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, что несколько меньше нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура сентября составляет 13-17 градусов тепла, в южной части местами 18-20 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 33-38,8 градусов тепла, в горных районах 24-32 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры - 1-8 градусов мороза, на побережье морей 0-1 градусов тепла, в Крыму местами 5-6 градусов тепла.

"Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в горах, местами в северо-восточных, Черкасской и Кировоградской областях - в первой декаде сентября", - отмечают синоптики.

Среднее месячное количество осадков в сентябре составляет 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, в Карпатах местами 77-130 мм.