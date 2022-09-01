Теплий вересень: прогноз Укргідрометцентру на переший місяць осені

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, що дещо менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура вересня складає 13-17 градусів тепла, у південній частині місцями 18-20 градусів тепла, у гірських районах 9-15 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 33-38,8 градусів тепла, в гірських районах 24-32 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури - 1-8 градусів морозу, на узбережжі морів 0-1 градусів тепла, в Криму місцями 5-6 градусів тепла.

"Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в горах, місцями у північно-східних, Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді вересня", - зазначають синоптики.

Середня місячна кількість опадів у вересні складає 37-74 мм, у південній частині місцями 28-36 мм, в Карпатах місцями 77-130 мм.