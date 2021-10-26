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Теплые дни, но ночью морозы до -7: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 26 октября 2021 08:00
Теплые дни, но ночью морозы до -7: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине будут солнечные дни, но холодные ночи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сохраняется солнечная и теплая погода днем. Впрочем, ночью температура воздуха опустится до -7.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня ожидается солнечная и теплая погода. Впрочем, ночью будут морозы.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем будет +10+14, а ночью -1-4,
  • на севере днем ожидается +8+11, а ночью -1-4,
  • на востоке днем будет +9+11, а ночью -2-7,
  • на юге днем прогнозируют +9+13, а ночью -1-3.
  • в центре днем будет +9+12, а ночью -1-4.

Теплые дни, но ночью морозы до -7: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице прогнозируется теплая и солнечная погода. Днем будет +9+11, а ночью от 0 до -2.

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