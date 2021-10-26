Теплые дни, но ночью морозы до -7: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине будут солнечные дни, но холодные ночи (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сохраняется солнечная и теплая погода днем. Впрочем, ночью температура воздуха опустится до -7.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня ожидается солнечная и теплая погода. Впрочем, ночью будут морозы.
Температура воздуха составит:
- на западе днем будет +10+14, а ночью -1-4,
- на севере днем ожидается +8+11, а ночью -1-4,
- на востоке днем будет +9+11, а ночью -2-7,
- на юге днем прогнозируют +9+13, а ночью -1-3.
- в центре днем будет +9+12, а ночью -1-4.
Прогноз в Киеве
В столице прогнозируется теплая и солнечная погода. Днем будет +9+11, а ночью от 0 до -2.