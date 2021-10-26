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Теплі дні, але вночі морози до -7: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 08:00
Теплі дні, але вночі морози до -7: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні будуть сонячні дні, але холодні ночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зберігається сонячна та тепла погода вдень. Втім, вночі температура повітря опуститься до -7.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні очікується сонячна та тепла погода. Втім, вночі будуть морози.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень буде +10+14, а вночі -1-4,
  • на півночі вдень очікується +8+11, а вночі -1-4,
  • на сході вдень буде +9+11, а вночі -2-7,
  • на півдні вдень прогнозують +9+13, а вночі -1-3.
  • у центрі вдень буде +9+12, а вночі -1-4.

Теплі дні, але вночі морози до -7: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці прогнозується тепла та сонячна погода. Вдень буде +9+11, а вночі від 0 до -2.

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