Теплі дні, але вночі морози до -7: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні будуть сонячні дні, але холодні ночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зберігається сонячна та тепла погода вдень. Втім, вночі температура повітря опуститься до -7.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні очікується сонячна та тепла погода. Втім, вночі будуть морози.
Температура повітря складе:
- на заході вдень буде +10+14, а вночі -1-4,
- на півночі вдень очікується +8+11, а вночі -1-4,
- на сході вдень буде +9+11, а вночі -2-7,
- на півдні вдень прогнозують +9+13, а вночі -1-3.
- у центрі вдень буде +9+12, а вночі -1-4.
Прогноз у Києві
У столиці прогнозується тепла та сонячна погода. Вдень буде +9+11, а вночі від 0 до -2.