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С тепловизорами, но без разрешений. Пограничники задержали "охотников" без документов

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Киев, Понедельник 12 сентября 2022 17:17
С тепловизорами, но без разрешений. Пограничники задержали "охотников" без документов Фото: в Карпатах задержан автомобиль с оружием без документов (t.me/DPSUkr)
Автор: Константин Широкун

Пограничники в Карпатах задержали мужчин с незарегистрированным оружием и патронами на внедорожнике без документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что в машине были обнаружены охотничья винтовка и травматический пистолет, а также патроны к ним, глушитель, несколько радиостанций, тепловизоры и иностранная валюта.

Интересно, что документов на оружие и автомобиль задержанные при себе не имели. Кроме того, свою причину пребывания у границы они объяснить отказались.

С тепловизорами, но без разрешений. Пограничники задержали &quot;охотников&quot; без документов

Ранее сообщалось, что пограничники получили новый передвижной командный пункт "Щит". Центр управления смонтирован на шасси микроавтобуса.

Напомним, что пограничники задержали организатора схемы, которая позволяла мужчинам бежать от мобилизации в Словакию.

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Государственная пограничная служба Карпаты
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