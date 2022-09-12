С тепловизорами, но без разрешений. Пограничники задержали "охотников" без документов
Пограничники в Карпатах задержали мужчин с незарегистрированным оружием и патронами на внедорожнике без документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
Сообщается, что в машине были обнаружены охотничья винтовка и травматический пистолет, а также патроны к ним, глушитель, несколько радиостанций, тепловизоры и иностранная валюта.
Интересно, что документов на оружие и автомобиль задержанные при себе не имели. Кроме того, свою причину пребывания у границы они объяснить отказались.
Ранее сообщалось, что пограничники получили новый передвижной командный пункт "Щит". Центр управления смонтирован на шасси микроавтобуса.
Напомним, что пограничники задержали организатора схемы, которая позволяла мужчинам бежать от мобилизации в Словакию.
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