Теплова, гідрогенерація та підстанції "Укренерго" зазнали найбільших пошкоджень внаслідок останніх атак, - Кудрицький

"Найбільших таких пошкоджень зазнали гідроелектростанції, теплові електростанції, деякі теплоелектроцентралі. І також атак зазнали численні магістральні підстанції "Укренерго". Тобто ворог намагався протягом цього періоду з 22 березня по сьогоднішній день включно уразити як здатність України, української енергосистеми виробляти електрику так і здатність її транспортувати магістральними мережами", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що теплові та гідро електростанції – це ті генеруючі об’єкти, які забезпечують збалансовану роботу енергосистеми протягом доби.

Він додав, що через обстріли ці енергооб’єкти були вимушені скоротити виробництво електроенергії, через що Україна збільшила імпорт електрики з Європи.

"До потепління загальне споживання в енергосистемі падає. Тому в принципі такого гострого дефіциту ми не спостерігаємо", - наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, 22 та 29 березня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами по енергетичним об’єктам України.

Внаслідок суттєвого пошкодження об’єктів ДТЕК Ріната Ахметова, іншої генерації та мережевого обладнання в деяких областях були проблеми з електропостачанням.