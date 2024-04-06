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Теплова, гідрогенерація та підстанції "Укренерго" зазнали найбільших пошкоджень внаслідок останніх атак, - Кудрицький

Фото: теплова, гідрогенерація та підстанції "Укренерго" зазнали найбільших пошкоджень внаслідок останніх атак (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок останніх атак по енергетичній інфраструктурі України найбільших пошкоджень зазнали теплова та гідрогенерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Найбільших таких пошкоджень зазнали гідроелектростанції, теплові електростанції, деякі теплоелектроцентралі. І також атак зазнали численні магістральні підстанції "Укренерго". Тобто ворог намагався протягом цього періоду з 22 березня по сьогоднішній день включно уразити як здатність України, української енергосистеми виробляти електрику так і здатність її транспортувати магістральними мережами", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що теплові та гідро електростанції – це ті генеруючі об’єкти, які забезпечують збалансовану роботу енергосистеми протягом доби. 

Він додав, що через обстріли ці енергооб’єкти були вимушені скоротити виробництво електроенергії, через що Україна збільшила імпорт електрики з Європи.

"До потепління загальне споживання в енергосистемі падає. Тому в принципі такого гострого дефіциту ми не спостерігаємо", - наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, 22 та 29 березня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами по енергетичним об’єктам України.  

Внаслідок суттєвого пошкодження об’єктів ДТЕК Ріната Ахметова, іншої генерації та мережевого обладнання в деяких областях були проблеми з електропостачанням.

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