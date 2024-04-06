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Тепловая, гидрогенерация и подстанции "Укрэнерго" получили наибольшие повреждения в результате последних атак, - Кудрицкий

Фото: тепловая, гидрогенерация и подстанции "Укрэнерго" получили наибольшие повреждения в результате последних атак (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В результате последних атак по энергетической инфраструктуре Украины наибольшие повреждения получили тепловая и гидрогенерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Наибольшие такие повреждения получили гидроэлектростанции, тепловые электростанции, некоторые теплоэлектроцентрали. И также атак понесли многочисленные магистральные подстанции "Укрэнерго". То есть враг пытался в течение этого периода с 22 марта по сегодня включительно поразить как способность Украины, украинской энергосистемы производить электричество так и способность его транспортировать по магистральным сетям", - сказал он.

Кудрицкий отметил, что тепловые и гидроэлектростанции – это те генерирующие объекты, которые обеспечивают сбалансированную работу энергосистемы в течение суток.

Он добавил, что из-за обстрелов эти энергообъекты были вынуждены сократить производство электроэнергии, из-за чего Украина увеличила импорт электричества из Европы.

"К потеплению всеобщее потребление в энергосистеме падает. Поэтому в принципе такого острого дефицита мы не наблюдаем", - подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, 22 и 29 марта россия нанесла массированные удары ракетами и дронами по энергетическим объектам Украины.

В результате существенного повреждения объектов ДТЭК Рината Ахметова, другой генерации и сетевого оборудования в некоторых областях были проблемы с электроснабжением.

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