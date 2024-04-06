ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Теплова, гідрогенерація та підстанції "Укренерго" зазнали найбільших пошкоджень внаслідок останніх атак, - Кудрицький

Субота 06 квітня 2024 19:53
UA EN RU
Теплова, гідрогенерація та підстанції "Укренерго" зазнали найбільших пошкоджень внаслідок останніх атак, - Кудрицький Фото: теплова, гідрогенерація та підстанції "Укренерго" зазнали найбільших пошкоджень внаслідок останніх атак (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок останніх атак по енергетичній інфраструктурі України найбільших пошкоджень зазнали теплова та гідрогенерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Найбільших таких пошкоджень зазнали гідроелектростанції, теплові електростанції, деякі теплоелектроцентралі. І також атак зазнали численні магістральні підстанції "Укренерго". Тобто ворог намагався протягом цього періоду з 22 березня по сьогоднішній день включно уразити як здатність України, української енергосистеми виробляти електрику так і здатність її транспортувати магістральними мережами", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що теплові та гідро електростанції – це ті генеруючі об’єкти, які забезпечують збалансовану роботу енергосистеми протягом доби.

Він додав, що через обстріли ці енергооб’єкти були вимушені скоротити виробництво електроенергії, через що Україна збільшила імпорт електрики з Європи.

"До потепління загальне споживання в енергосистемі падає. Тому в принципі такого гострого дефіциту ми не спостерігаємо", - наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, 22 та 29 березня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами по енергетичним об’єктам України.

Внаслідок суттєвого пошкодження об’єктів ДТЕК Ріната Ахметова, іншої генерації та мережевого обладнання в деяких областях були проблеми з електропостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки для захисту
Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки для захисту
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС