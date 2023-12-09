Теплова генерація спалює додаткові обсяги вугілля для підтримки енергосистеми, - експерт

Зокрема він розповів, що сонячні та вітрові електростанції не завжди працюють через погоду і їх важко балансувати. Екс-міністр пояснив, що балансуються вони не тільки гідроелектростанціями, а й тепловими електростанціями.

"Але теплові електростанції від самого початку не призначені для балансування. Ці блоки 200, 300 МВт мають працювати у рівному графіку", - сказав Плачков.

Він додав, що блок не можна швидко увімкнути за 5-10 секунд, а це займає 5-6 годин. Окрім того, для запуску блоку треба використовувати додатковий об'єм вугілля, хоча в цей час ще не виробляється електроенергія.

"У нас сьогодні треба думати де вугілля для електростанцій, бо вже спалюється вугілля і за рахунок того, що теплові електростанції регулюють сьогодні енергосистему дуже багато спалюється вугілля", - наголосив екс-міністр.

Нагадаємо, що восени через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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