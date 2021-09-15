Теплокоммунэнерго должны сделать все, чтобы в домах украинцев было тепло зимой, - эксперт

Теплокоммунэнерго надо не обвинять и шантажировать власть, а понять, что цель у всех одна: получить газ по приемлемой цене, чтобы в домах украинцев было тепло зимой, а добывающие компании имели средства на развитие.

"Привычка надеяться на дешевый ресурс государства осталась. Поэтому проще говорить, что цена от НАК "Нафтогаз" заставит повысить стоимость ккал на 40%. Но это откровенная ложь. По расчетам экспертов, изменение стоимости энергоресурсов на отопительный сезон 2021/2022 гг. по сравнению с действующей ценой может вызвать необходимость поднятия тарифа в среднем на 10%", - отметил эксперт.

По его словам, цена газа не всегда влияет на цифры в платежках населения. К примеру, в 2020 году при действии режима ПСО средняя цена газа для ТКЭ снизилась по сравнению с 2019 годом почти на 30%, однако это не повлияло на стоимость услуг по теплоснабжению. С другой стороны, Харьковский городской совет уже заявила, что не планирует повышать тарифы на тепло для населения в отопительный период, хотя основные предприятия теплокоммунэнерго города работают с "Нафтогаз Трейдинг".

"Не соответствует действительности и утверждение о «дискриминационные» условия трехлетнего контракта. Договор в открытом доступе. Он является стандартным. При его подготовке пошли на существенные уступки производителям тепла, например, лишили необходимости нести ответственность за небалансы, то есть четко прогнозировать свои расходы. Соглашение содержит только общепринятые в сделках требования по платежной дисциплине. Нарекания, что ТКЭ не могут платить за газ из-за долгов государства, выглядят, как минимум, лукаво", - отметил Мурашко.

Он подчеркнул, что наиболее активно обществу пытаются навязать мнение о том, что сдержать тарифы на тепло поможет продажа газа украинской добычи предприятиям ТКЭ без посредничества "Нафтогаз Трейдинга".

"Эта история муссируется не один год под разным соусом. Такая инициатива имеет целью только одно - получить бесконтрольный доступ к дешевому газу "Укргаздобычи", который можно дорого продать за границу или промышленности. Поэтому такое "улучшение" не может повлиять на цену энергоносителей, ведь маржа трейдера пока минимальна. Если взять расходы на закачку и хранение газа, то ее, наверное, вообще не будет", - уверен эксперт.