Тепло та сухо. Синоптик порадувала прогнозом на сьогодні в Україні
Вихідними в Україні потепліє. Зокрема, сьогодні буде сухо, а 17 березня, попри високі "плюси", можливі опади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Сьогодні в Україні +9...+14 градусів, лише на північному сході +4...+9 градусів. Істотні опади малоймовірні", - розповіла вона.
У Києві 16 березня буде тепло, до +10 градусів, та сухо.
Погода у неділю в Україні
17 березня майже повсюди в Україні очікується +10..+14, проте одночасно похолоднішає у західних областях, до +6...+9 градусів.
"Атмосферний фронт із заході принесе дощі в західну частину, на північ та подекуди в центральні області - Полтавську, Черкаську, Кропивницький з районами", - додала Діденко.
17 березня у столиці потепління триватиме, буде аж +12...+13 градусів, проте очікується дощ.
Погода в квітні та травні 2024 в Україні
На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.
У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.
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