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Тепло та майже без опадів: синоптики поділилися прогнозом погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні в Україні буде доволі спекотна погода із мінливою хмарністю. Місцями короткочасний дощ очікується лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Вітер прогнозується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській очікується в районі +23°...+28°. Однак на решті території України очікується +29°...+34°,  а місцями - сильна спека до +35°.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці буде присутня мінлива хмарність без опадів. 

В області стовпчики термометрів покажуть +23°...+28°, а у Києві - від +25° до +27°.

Фото: погода в Україні 23 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора через спеку у столиці було обмежено рух вантажівок.

Раніше синоптики прогнозували, що серпень в Україні буде спекотним та трохи посушливим.

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