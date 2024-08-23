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Тепло и почти без осадков: синоптики поделились прогнозом погоды в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня в Украине будет жаркая погода с переменной облачностью. Местами кратковременный дождь ожидается только в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Ветер прогнозируется переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской ожидается в районе +23 ... +28 °. Однако на остальной территории Украины ожидается +29°...+34°, а местами - сильная жара до +35°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице будет присутствовать переменная облачность без осадков.

В области столбики термометров покажут +23...+28°, а в Киеве - от +25° до +27°.

Фото: погода в Украине 23 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что вчера из-за жары в столице было ограничено движение грузовиков.

Ранее синоптики прогнозировали, что август в Украине будет жарким и немного засушливым.

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