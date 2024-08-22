У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Сьогодні, 22 серпня, у Києві введено обмеження на рух вантажного транспорту через високу температуру.

Водіям рекомендовано перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки вздовж автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Це допоможе зберегти дорожнє покриття в належному стані.

Обмеження стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Погода в Україні

Сьогодні на сході, півдні та більшості центральних областей України прогнозується сильна спека з температурами до +33…+38°C. Загалом, 22 серпня синоптики прогнозують суху погоду по всій країні, хоча на півдні та заході можливі короткочасні грозові дощі.

Крім того, у Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Грози та сильний вітер протримаються у столиці до кінця дня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.