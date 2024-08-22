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У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Четвер 22 серпня 2024 12:08
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У Києві обмежили рух вантажівок через спеку Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 22 серпня, у Києві введено обмеження на рух вантажного транспорту через високу температуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.

Вантажівкам заборонено пересуватися при температурі повітря понад +28°C.

Обмеження стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водіям рекомендовано перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки вздовж автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Це допоможе зберегти дорожнє покриття в належному стані.

Погода в Україні

Сьогодні на сході, півдні та більшості центральних областей України прогнозується сильна спека з температурами до +33…+38°C. Загалом, 22 серпня синоптики прогнозують суху погоду по всій країні, хоча на півдні та заході можливі короткочасні грозові дощі.

Крім того, у Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Грози та сильний вітер протримаються у столиці до кінця дня.

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