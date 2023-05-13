Тепло та майже без дощів. Яким областям "пощастить" з опадами сьогодні
Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Сьогодні, 13 травня, в Україні опадів майже не очікується, правда є вірогідність дощів у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Загалом буде тепло, до +23 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер
переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря
- +18-23°;
- на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°;
- на високогір'ї Карпат вдень 6-11°.
Як повідомлялося, у вихідні, 13-14 травня, в Україні переважно без опадів. Тим часом температура повітря збільшиться.
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