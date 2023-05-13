Тепло та майже без дощів. Яким областям "пощастить" з опадами сьогодні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 13 травня, в Україні опадів майже не очікується, правда є вірогідність дощів у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Загалом буде тепло, до +23 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +18-23°;

на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°;

на високогір'ї Карпат вдень 6-11°.