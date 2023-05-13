Тепло и почти без дождей. Каким областям "повезет" с осадками сегодня

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)

Сегодня, 13 мая, в Украине осадков почти не ожидается, правда, вероятность дождей остается в западных, Житомирской и Винницкой областях. В общем, будет тепло, до +23 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18-23°;

в Закарпатье и Прикарпатье 14-19°;

на высокогорье Карпат днем 6-11 °.