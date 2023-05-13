Тепло и почти без дождей. Каким областям "повезет" с осадками сегодня
Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Сегодня, 13 мая, в Украине осадков почти не ожидается, правда, вероятность дождей остается в западных, Житомирской и Винницкой областях. В общем, будет тепло, до +23 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер
преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
- +18-23°;
- в Закарпатье и Прикарпатье 14-19°;
- на высокогорье Карпат днем 6-11 °.
Как сообщалось, в выходные, 13-14 мая, в Украине преимущественно без осадков. Тем временем температура воздуха повысится.
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