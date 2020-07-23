Тепло и сухо: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Температура в областях будет колебаться от +20 до +29 градусов тепла

Сегодня, 23 июля, во всех регионах Украины будет наблюдаться сухая и теплая погода. Температура в областях будет колебаться от +20 до +29 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди отойдут со всех регионов Украины. Будет наблюдаться сухая и теплая погода, а самая высокая температура ожидается в южных и восточных областях.

В западных областях температура воздуха днем составит от +20 до +26, а ночью от +9 до +14.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +21 +26, а ночью она опустится до +10 +14 тепла.

В восточных и южных регионах температура днем ожидается от +24 до +29. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +19.

Фото: погода в Украине на 23 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня осадков не предусматривают. Температура воздуха днем составит от +21 до +24, а ночью от +10 до 14.

Фото: погода в Киеве и области на 23 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, на этой неделе погода в Украине будет дождливой на западе и жаркой на юге: температура воздуха местами поднимется до +30 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в результате паводков на западе Украины остаются поврежденными более 500 километров дорог и 213 мостов.