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Тепло не спадає. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 вересня, в Україні знову буде тепло, максимально до +28 градусів. Але тумані все ж таки нагадуватимуть про осінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невелика хмарність. Без опадів; у західних та Житомирській областях вранці місцями туман", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень 23-28°; в Карпатах вдень 17-22°", - додали синоптики.

Погода в Україні в жовтні 2023

За даними "Укргідрометцентру", середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму. А місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

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