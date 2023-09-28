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Тепло не спадает. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 28 сентября, в Украине будет снова тепло, максимально до +28 градусов. Но тумані будут все же напоминать про осень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Небольшая облачность. Без осадков; в западных и Житомирской областях по утрам местами туман", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветер северо-восточный (в западных областях – юго-восточный), 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

"Температура днем 23-28°; в Карпатах днем 17-22°", - добавили синоптики.

Погода в Украине в октябре 2023

По данным "Укргидрометцентра", средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы. А месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

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