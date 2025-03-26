Тепло повертається: що необхідно перевірити в машині

Чому машина проситься на контрольний огляд саме зараз? Тому що на початку весни власники переходять до більш активної їзди – з високими швидкостями, енергійними прискореннями та гальмуваннями, нарешті, з більш тривалими поїздками А ще тому, що протягом зими в машині традиційно накопичується цілий перелік характерних нюансів – не те щоб несправностей, але умов для їх виникнення.

Гальма

В будь-якому авто старше 3 – 5 років після зими у гальмівній системі слід перевірити стан колодок та їхніх напрямних, які мають схильність до забруднення та підклинювання. Щоб згодом не почав перегріватись гальмівний диск і не закипіла рідина, позбавивши машину гальм, напрямні треба прочистити, а колодки, можливо, замінити. Обов’язково треба оглянути знизу трубопроводи гальмівної системи, адже на машині віком близько десяти 10 років на них вже оселяється корозія – аж до наскрізної, що знов таки призводить до аварійної ситуації.

Кузов

Корозія – найгірше, що може влаштувати для машини зима. Але цей руйнівний процес можна зупинити Треба уважно оглянути лакофарбове покриття, особливо в нижній частині, на днище, в колісних арках, а ще на нижніх кромках дверей та кришці багажника. Слід усунути всі пошкодження фарби, інакше на кожному сколі розпочнеться ржавіння і згодом деталь доведеться як мінімум перефарбовувати, а в гіршому випадку ремонтувати зварюванням. Пошкоджене антикорозійне покриття на днищі та під крилами теж треба відновити.

Ходова частина

Підвіска коліс, гальма та трансмісія про свої набуті взимку проблеми не соромляться відразу заявляти вголос – стукотом, люфтами та вібраціями. Але буде краще, якщо ці проблеми будуть виявлені ще на ранньому етапі, коли менше загроза, що авто почне гірше керуватись і гальмувати. Відтак, навесні варто провести діагностику підвіски та кермового управління. Окрема дуже корисна операція - перевірка та регулювання кутів встановлення коліс (так званий сходження-розвал). Це важливо для збереження протектора шин і знов таки для адекватної керованості.

Трансмісія

При огляді ходової частини окрему увагу доведеться приділити вразливим елементам трансмісії – гумовим чохлам ШРУСів (шарнірів рівних кутових швидкостей) та іншим захисним чохлам. Ці симпатичні "гармошки" пошкоджуються не стільки від крижаних брил і випадкових гілок, скільки від часу – вони розтріскуються в глибині складок і в інших непомітних місцях. Якщо пропустити навіть невелику проріху, шарнір отримає свій смертний вирок: бруд, пісок і вода "вб’ють" його менш ніж за тисячу кілометрів.

Двигун

Деякі проблеми у підкапотному просторі видні неозброєним оком: тріщини на шлангах системи охолодження, низький рівень робочих рідин у бачках, солоний бруд на дротах, ременях і роз'ємах проводки. Решту можливих проблем допоможе виявити професійний сервісмен, який має діагностичний сканер для зчитування параметрів двигуна та всіх систем автомобіля. Власне, якщо авто працює нормально, комп’ютерна діагностика не обов’язкова, але разом з тим вона може виявити дещо таке, що згодом, влітку, може призвести до відмови автомобіля далеко від дому.

Акумулятор

Зима суворо ставиться до акумуляторної батареї, хоча вона не завжди доповідає про це власникові. У багатьох водіїв-городян взимку акумулятор під час руху зазвичай не заряджається до кінця, що шкідливо для його довговічності. Тому навесні акумулятор треба показати електрику, щоб він визначив рівень її розрядження і ступінь деградації, а також перевірив, наскільки успішно автомобіль заряджає АКБ. Дослухайтесь до рекомендацій професіонала щодо підзарядження від стаціонарного пристрою та роботи бортової системи електроживлення.

Коротко

Недаремно на великих шанованих СТО при зміні сезону часто пропонують клієнтам особливий комплекс послуг – весняний, з підготовки машини до роботи в теплу пору року. Перехід від морозів, солоних ван і слизьких доріг до тепла і високих швидкостей справді слід підтримати перевіркою технічного стану. Старе інженерне правило про те, що завчасно виявлена проблема обійдеться дешевше, працює і в найсучаснішій техніці. Адже всі непомічені або відкладені негаразди все одно потім даватимуться взнаки, тільки вже у більш потужній формі і в незручний момент.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.