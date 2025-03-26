Тепло возвращается: что необходимо проверить в машине

Почему машина просится на контрольный осмотр именно сейчас? Потому что в начале весны владельцы переходят к более активной езде - с высокими скоростями, энергичными ускорениями и торможениями, наконец, с более длительными поездками А еще потому, что в течение зимы в машине традиционно накапливается целый перечень характерных нюансов - не то чтобы неисправностей, но условий для их возникновения.

Тормоза

В любом авто старше 3 - 5 лет после зимы в тормозной системе следует проверить состояние колодок и их направляющих, которые имеют склонность к загрязнению и подклиниванию. Чтобы впоследствии не начал перегреваться тормозной диск и не закипела жидкость, лишив машину тормозов, направляющие надо прочистить, а колодки, возможно, заменить. Обязательно надо осмотреть снизу трубопроводы тормозной системы, ведь на машине возрастом около десяти 10 лет на них уже поселяется коррозия - вплоть до сквозной, что опять же приводит к аварийной ситуации.

Кузов

Коррозия - худшее, что может устроить для машины зима. Но этот разрушительный процесс можно остановить Надо внимательно осмотреть лакокрасочное покрытие, особенно в нижней части, на днище, в колесных арках, а еще на нижних кромках дверей и крышке багажника. Следует устранить все повреждения краски, иначе на каждом сколе начнется ржавление и впоследствии деталь придется как минимум перекрашивать, а в худшем случае ремонтировать сваркой. Поврежденное антикоррозийное покрытие на днище и под крыльями тоже надо восстановить.

Ходовая часть

Подвеска колес, тормоза и трансмиссия о своих приобретенных зимой проблемах не стесняются сразу заявлять вслух - стуком, люфтами и вибрациями. Но будет лучше, если эти проблемы будут выявлены еще на раннем этапе, когда меньше угроза, что авто начнет хуже управляться и тормозить. Поэтому весной стоит провести диагностику подвески и рулевого управления. Отдельная очень полезная операция - проверка и регулировка углов установки колес (так называемый схождение-развал). Это важно для сохранения протектора шин и опять же для адекватной управляемости.

Трансмиссия

При осмотре ходовой части отдельное внимание придется уделить уязвимым элементам трансмиссии - резиновым чехлам ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей) и другим защитным чехлам. Эти симпатичные "гармошки" повреждаются не столько от ледяных глыб и случайных веток, сколько от времени - они растрескиваются в глубине складок и в других незаметных местах. Если пропустить даже небольшую прореху, шарнир получит свой смертный приговор: грязь, песок и вода "убьют" его менее чем за тысячу километров.

Двигатель

Некоторые проблемы в подкапотном пространстве видны невооруженным глазом: трещины на шлангах системы охлаждения, низкий уровень рабочих жидкостей в бачках, соленая грязь на проводах, ремнях и разъемах проводки. Остальные возможные проблемы поможет выявить профессиональный сервисмен, который имеет диагностический сканер для считывания параметров двигателя и всех систем автомобиля. Собственно, если авто работает нормально, компьютерная диагностика не обязательна, но вместе с тем она может выявить кое-что такое, что впоследствии, летом, может привести к отказу автомобиля вдали от дома.

Аккумулятор

Зима строго относится к аккумуляторной батарее, хотя она не всегда докладывает об этом владельцу. У многих водителей-огородян зимой аккумулятор во время движения обычно не заряжается до конца, что вредно для его долговечности. Поэтому весной аккумулятор надо показать электрику, чтобы он определил уровень его разряженности и степень деградации, а также проверил, насколько успешно автомобиль заряжает АКБ. Прислушайтесь к рекомендациям профессионала по подзарядке от стационарного устройства и работе бортовой системы электропитания.

Вкратце

Недаром на крупных уважаемых СТО при смене сезона часто предлагают клиентам особый комплекс услуг - весенний, по подготовке машины к работе в теплое время года. Переход от морозов, соленых ванн и скользких дорог к теплу и высоким скоростям действительно следует поддержать проверкой технического состояния. Старое инженерное правило о том, что заблаговременно выявленная проблема обойдется дешевле, работает и в самой современной технике. Ведь все незамеченные или отложенные неполадки все равно потом будут давать о себе знать, только уже в более мощной форме и в неудобный момент.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.