Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Украины ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха местами поднимется до +15 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины ожидается умерено теплая погода. Теплее всего будет на западе страны.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +15 градусов, а ночью от +2 до +5.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +9 до +12, а ночью она будет в пределах +4 +6 градусов.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +9 +13, а ночью столбики термометров опустятся до +2 +6 градусов.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем составит от +9 до +11, а ночью от +4 до +6 градусов.

Напомним, погода в Украине с 7 по 9 ноября улучшится. Синоптики предупредили, что в этот период в регионах будет наблюдаться сухая и теплая погода.

Кроме того, что в ноябре средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0 -3 градусов).