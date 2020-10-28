Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В Украине сегодня, 28 октября, прогнозируют улучшения погодных условий. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +12 до +19 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных регионах.

В западных областях температура воздуха ожидается от +13 до +17, а ночью от +4 до +10.

В центральных и северных областях температура днем составит от +13 до +17, а ночью она опустится до +5 +10 тепла.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +19. Ночью столбики термометров опустятся до +5 +14 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет сухая и теплая погода. Температура воздуха днем будет наблюдаться в пределах +13 +17, а ночью она опустится до +4 +8.

Напомним, погода в Украине до конца октября будет солнечной и теплой днем. В ночное время вполне возможны заморозки, однако несильные.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.