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Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 28 октября 2020 08:00
Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Украине сегодня, 28 октября, прогнозируют улучшения погодных условий. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +12 до +19 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных регионах.

В западных областях температура воздуха ожидается от +13 до +17, а ночью от +4 до +10.

В центральных и северных областях температура днем составит от +13 до +17, а ночью она опустится до +5 +10 тепла.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +19. Ночью столбики термометров опустятся до +5 +14 градусов.

Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет сухая и теплая погода. Температура воздуха днем будет наблюдаться в пределах +13 +17, а ночью она опустится до +4 +8.

Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине до конца октября будет солнечной и теплой днем. В ночное время вполне возможны заморозки, однако несильные.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

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