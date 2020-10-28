ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тепло та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Середа 28 жовтня 2020 08:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

В Україні сьогодні, 28 жовтня, прогнозують поліпшення погодних умов. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +12 до +19 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території України буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних регіонах.

У західних областях температура повітря очікується від +13 до +17, а вночі від +4 до +10.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +13 до +17, а вночі вона опуститься до +5 +10 тепла.

У східних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +19. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5 +14 градусів.

Тепло та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде суха та тепла погода. Температура повітря вдень буде спостерігатися в межах +13 +17, а вночі вона опуститься до +4 +8.

Тепло та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні.

Також Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Погода

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся