Тепло, но местами со снегом и дождями: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 11 февраля в Украине все еще будет преобладать теплая погода. Существенных осадков не ожидается, только в северо-восточных и западных регионах будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях небольшой мокрый снег, днем в западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
В северных, восточных, центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, с периодическими порывами до сильного.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Столбик термометра днем покажут +5 +7 градусов, а ночью +1 +3.
Напомним, по данным синоптиков, в Украине в конце этой недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля.
Добавим, за месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда.