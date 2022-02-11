Тепло, але місцями зі снігом та дощами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у північно-східних областях невеликий мокрий сніг, вдень у західних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

У північних, східних, центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті на дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, з періодичними поривами до сильного.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень +5 +8, вночі 0 +3 градуси;

на півночі країни +4 +7 градусів вдень, вночі від -1 до +2;

у східних областях вдень +4 +8, а вночі -1 +1 градуси;

на півдні країни +9 +11 градусів вдень, вночі 0 +3;

у центральних областях +6 +9 вдень, а вночі 0 +2 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Стовпчик термометра вдень покажуть +5 +7 градусів, а вночі +1 +3.