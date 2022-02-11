Тепло, але місцями зі снігом та дощами: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 лютого в Україні все ще переважатиме тепла погода. Істотних опадів не очікується, лише у північно-східних та західних регіонах йтиме невеликий дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у північно-східних областях невеликий мокрий сніг, вдень у західних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.
У північних, східних, центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті на дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, з періодичними поривами до сильного.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Стовпчик термометра вдень покажуть +5 +7 градусів, а вночі +1 +3.
Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні наприкінці цього тижня очікується зниження нічної температури нижче нуля.
Додамо, за місяць у Києві кліматологи зафіксували чотири температурних рекорди.