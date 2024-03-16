Тепло і затишок замість інтернату: як держава підтримує дитячі будинки сімейного типу

Дитячий будинок сімейного типу - це не притулок, а окрема сім'я, яка бере на виховання та спільне проживання не менш ніж пʼять дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Спеціально для них держава створила програми підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис Міністерства реінтеграції України в Telegram.
Дитячий будинок сімейного типу створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі.
Батькам-вихователям, у разі ухвалення рішення про створення ДБСТ, позачергово надається будинок або багатокімнатну квартиру (у разі наявності). Також це можуть бути меблі, побутова техніка й інші предмети тривалого вжитку.
У користування ДБСТ може надаватися земельна ділянка. Зокрема, для ведення садівництва та городництва.
У разі потреби в житлі можуть зробити капітальний ремонт. Це вирішує орган, який ухвалив рішення про створення ДБСТ.
На кожну дитину щомісячно виплачується державна допомога у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів, на дитину з інвалідністю - 3,5.
За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги.
Батькам-вихователям дитячих будинків виплачується грошове забезпечення. Законодавством передбачено відрахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за непрацюючих батьків-вихователів на суми їхнього грошового забезпечення.
Працюючі батьки-вихователі мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 днів.
Також є обов’язкове соціальне супроводження в Центрі надання соціальних послуг.
Раніше Мінсоцполітики розповідало, як оформити опіку чи піклування за дитиною.
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