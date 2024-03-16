Тепло и уют вместо интерната: как государство поддерживает детские дома семейного типа

Детский дом семейного типа создается по желанию супругов или отдельного лица, не состоящего в браке.

Какие льготы получат семейные детские дома

Родителям-воспитателям, в случае принятия решения о создании ДДСТ, вне очереди предоставляется дом или многокомнатная квартира (в случае наличия). Также это может быть мебель, бытовая техника и другие предметы длительного пользования.

В пользование ДДСТ может предоставляться земельный участок. В частности, для ведения садоводства и огородничества.

В случае необходимости в жилье могут сделать капитальный ремонт. Это решает орган, который принял решение о создании ДДСТ.

На каждого ребенка ежемесячно выплачивается государственная помощь в размере 2,5 прожиточных минимумов, на ребенка с инвалидностью - 3,5.

За воспитанниками сохраняются ранее назначенные алименты, пенсия, другие виды государственной помощи.

Родителям-воспитателям детских домов выплачивается денежное обеспечение. Законодательством предусмотрено отчисление страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за неработающих родителей-воспитателей на суммы их денежного обеспечения.

Работающие родители-воспитатели имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 дней.

Также есть обязательное социальное сопровождение в Центре предоставления социальных услуг.

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