Як оформити опіку чи піклування за дитиною: відповідь Мінсоцполітики

Кожній дитині потрібна родина. У випадку, якщо вона стає сиротою або залишається без батьківського піклування, повнолітній родич може взяти на себе роль опікуна чи піклувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.