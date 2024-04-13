Тепло і дощі. Синоптики розповіли, де чекати опади завтра в Україні

Погода влітку 2024 в Україні

Погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація.

Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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