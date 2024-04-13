Тепло и дожди. Синоптики рассказали, где ждать осадки завтра в Украине

"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в большинстве западных, вечером и местами в северных областях кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье местами до 26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°", - отметили синоптики.