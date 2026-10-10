Тепло і дощі у східних областях: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях вдень невеликі дощі.

Вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 14-19°, у південній частині до 23°.

Фото: якою буде погода в Україні 10 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 14-19°, у Києві 17-19°.