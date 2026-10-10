Тепло і дощі у східних областях: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 10 жовтня, очікується тепла погода. Дощі можливі лише у східних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях вдень невеликі дощі.
Вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 14-19°, у південній частині до 23°.
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 14-19°, у Києві 17-19°.
Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.