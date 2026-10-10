Тепло и дожди в восточных областях: чего ждать от погоды в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях днем небольшие дожди.

Утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 14-19°, в южной части до 23°.

Фото: какой будет погода в Украине 10 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 14-19 °, в Киеве 17-19 °.