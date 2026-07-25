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Тепло і дощі з грозами: якою буде погода в Україні 26 липня

14:41 25.07.2026 Сб
1 хв
У яких регіонах не буде дощу?
aimg Тетяна Степанова
Тепло і дощі з грозами: якою буде погода в Україні 26 липня Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У неділю, 26 липня, в Україні місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Температура підніметься до +29°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У східних областях, місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, на Луганщині та Донеччині значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 24-29°, у східних областях 20-25°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°.

Тепло і дощі з грозами: якою буде погода в Україні 26 липня

Фото: якою буде погода в Україні 26 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, раніше цього тижня синоптики попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.

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