Тепло и дожди с грозами: какой будет погода в Украине 26 июля
В воскресенье, 26 июля, в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +29°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях, местами в Приазовье и Крыму кратковременные дожди, грозы, в Луганской и Донбассе значительные дожди; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°; днем 24-29°, в восточных областях 20-25°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.
Фото: какой будет погода в Украине 26 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.
Напомним, ранее на этой неделе синоптики предупреждали о магнитных бурях в конце июля.