Тепло и грозы с дождями: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня сохранится теплая погода по всей территории. В то же время, синоптики прогнозируют дождь с грозами.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Сегодня по всей территории синоптики прогнозируют небольшие дожди, которые будут сопровождаться грозами. Исключение составит лишь Волынская область, где осадков не ожидается. В то же время, в Ивано-Франковской области будет только дождь, без грозы.
Температура воздуха будет достаточно высокой. Ожидается +26-28 градусов днем. Ночью температура опустится до +16-18 градусов.
Несколько прохладнее будет в западных областях. Днем там +23-25 градусов. Ночью показатели термометров будут показывать + 11-13 градусов.
В столице сегодня снова прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет достаточно высокой и поднимется до +26-28 градусов.
Ночью столбики термометров опустятся до +16-18 градусов.
РБК-Украина писало, что на этой неделе погоду в стране будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.
В Украине продолжают почти ежедневно идти дожди вторую неделю подряд. Вчера ливень обошел только Львовскую и Волынскую области, в других регионах были грозы и шквалы.