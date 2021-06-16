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Тепло и грозы с дождями: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня сохранится теплая погода по всей территории. В то же время, синоптики прогнозируют дождь с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине

Сегодня по всей территории синоптики прогнозируют небольшие дожди, которые будут сопровождаться грозами. Исключение составит лишь Волынская область, где осадков не ожидается. В то же время, в Ивано-Франковской области будет только дождь, без грозы.

Температура воздуха будет достаточно высокой. Ожидается +26-28 градусов днем. Ночью температура опустится до +16-18 градусов.

Несколько прохладнее будет в западных областях. Днем там +23-25 градусов. Ночью показатели термометров будут показывать + 11-13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня снова прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет достаточно высокой и поднимется до +26-28 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до +16-18 градусов.

РБК-Украина писало, что на этой неделе погоду в стране будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

В Украине продолжают почти ежедневно идти дожди вторую неделю подряд. Вчера ливень обошел только Львовскую и Волынскую области, в других регионах были грозы и шквалы.

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