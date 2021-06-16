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Тепло та грози з дощами: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні утримається тепла погода по всій території. Водночас, синоптики прогнозують дощ з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні

Сьогодні по всій території синоптики прогнозують невеликі дощі, які супроводжуються грозами. Виняток становитиме лише Волинська область, де опадів не очікується. Водночас, в Івано-Франківській області буде тільки дощ, без грози.

Температура повітря буде досить високою. Очікується +26-28 градусів вдень. Вночі температура опуститься до +16-18 градусів.

Дещо прохолодніше буде в західних областях. Вдень там +23-25 градусів. Вночі показники термометрів показуватимуть +11-13 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні знову прогнозують дощі з грозами. Температура повітря вдень буде досить високою і підніметься до +26-28 градусів.

Вночі стовбчики термометрів опустяться до +16-18 градусів.

РБК-Україна писало, що цього тижня погоду в країні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.

В Україні продовжують майже щодня йти дощі другий тиждень поспіль. Вчора злива оминула тільки Львівську та Волинську області, у інших регіонах були грози та шквали.

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