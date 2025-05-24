Тепло з грозами: Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць літа

Погода в Україні

Нагадаємо, у травні в Україні переважали північні та північно-західні синоптичні процеси. Вони часто поширювали холодне повітря арктичного походження по території країни. Тому травень цього видався на диво прохолодним.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

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