Тепло с грозами: Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц лета

Погода в Украине

Напомним, в мае в Украине преобладали северные и северо-западные синоптические процессы. Они часто распространяли холодный воздух арктического происхождения по территории страны. Поэтому май этого года выдался удивительно прохладным.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

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