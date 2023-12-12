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Тепло, але зі снігом та дощем. Де чекати на опади в Україні сьогодні

Фото: де чекати на опади в Україні сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Незважаючи на відсутність морозу вдень, сьогодні в Україні погоду таки зіпсують мокрий сніг та дощ. Щоправда, вони торкнуться лише південь та схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг та дощ, на півдні країни невеликий дощ", - розповіли синоптики.

У північних, східних та центральних областях ожеледь, на сході країни місцями налипання мокрого снігу та вранці у південній частині подекуди туман.

На дорогах більшості областей місцями ожеледиця. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних та центральних областях до 4° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

Потепління  в Україні 

Від вчора,11 грудня, в Україні теплішає, йде відлига. Загалом у грудні 2023 в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. 

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