Тепло, але зі снігом та дощем. Де чекати на опади в Україні сьогодні

"Невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг та дощ, на півдні країни невеликий дощ", - розповіли синоптики.

У північних, східних та центральних областях ожеледь, на сході країни місцями налипання мокрого снігу та вранці у південній частині подекуди туман.

На дорогах більшості областей місцями ожеледиця. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних та центральних областях до 4° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

Потепління в Україні

Від вчора,11 грудня, в Україні теплішає, йде відлига. Загалом у грудні 2023 в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму.