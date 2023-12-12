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Тепло, но со снегом и дождем. Где ждать осадки в Украине сегодня

Фото: где ждать осадки в Украине сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на отсутствие мороза днем, сегодня в Украине погоду все-таки испортят мокрый снег и дожд. Правда, они затронут только юг и восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Небольшой, в восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, на юге страны небольшой дождь", - рассказали синоптики.

В северных, восточных и центральных областях гололедица, на востоке страны местами налипание мокрого снега и утром в южной части местами туман.

На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, днем в западных и центральных областях до 4° тепла, в южной части 3-8° тепла.

Потепление в Украине

Со вчера, 11 декабря, в Украине теплеет, идет оттепель. В общей сложности в декабре 2023 в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы. 

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