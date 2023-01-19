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Тепло, але вітряно. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

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Україна, Четвер 19 січня 2023 07:00
Тепло, але вітряно. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 19 січня, в більшості областей України ще втримається дуже тепла, проте вітряна погода. Впродовж дня на Водохреща температура повітря становитиме +7...+12 градусів, у південній частині +12...+18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні

Температура повітря

"Але в західних областях вже почнеться похолодання, там стовпчики термометрів показуватимуть +3...+6 градусів. Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька область ще побудуть теплішими", - додала синоптик.

Опади

Дощ з переходом у мокрий сніг (через похолодання) очікується в західній частині України. На решті території опади малоймовірні.

Вітер

"Вітер ще залишається рвучким, часом із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду", - каже Діденко.

Погода в Києві

У Києві на Водохреща очікується тепла, до +8...+10 градусів, вітряна погода. Істотних опадів не передбачається.

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