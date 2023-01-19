ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тепло, но ветрено. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Новина українською →
Украина, Четверг 19 января 2023 07:00
Тепло, но ветрено. Синоптик рассказала о погоде на сегодня Фото: синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 января, в большинстве областей Украины еще удержится очень теплая, однако ветреная погода. В течение дня на Крещение температура воздуха составит +7...+12 градусов, в южной части +12...+18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Температура воздуха

"Но в западных областях уже начнется похолодание, там столбики термометров будут показывать +3...+6 градусов. Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая область еще будут теплее", - добавила синоптик.

Осадки

Дождь с переходом в мокрый снег (похолодание) ожидается в западной части Украины. На остальной территории осадки маловероятны.

Ветер

"Ветер еще остается порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду", - говорит Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве на Крещение ожидается теплая, до +8...+10 градусов, ветреная погода. Существенных осадков не предполагается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
"Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД
Юлия Акимовакорреспондент "Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД