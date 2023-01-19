Тепло, но ветрено. Синоптик рассказала о погоде на сегодня
Сегодня, 19 января, в большинстве областей Украины еще удержится очень теплая, однако ветреная погода. В течение дня на Крещение температура воздуха составит +7...+12 градусов, в южной части +12...+18 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Температура воздуха
"Но в западных областях уже начнется похолодание, там столбики термометров будут показывать +3...+6 градусов. Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая область еще будут теплее", - добавила синоптик.
Осадки
Дождь с переходом в мокрый снег (похолодание) ожидается в западной части Украины. На остальной территории осадки маловероятны.
Ветер
"Ветер еще остается порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду", - говорит Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве на Крещение ожидается теплая, до +8...+10 градусов, ветреная погода. Существенных осадков не предполагается.
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