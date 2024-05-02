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Тепло, але не без опадів. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 2 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 травня, в Україні буде тепло та сонячно завдяки антициклону. Але без дощів все ж таки не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"2 травня в Україні буде й надалі сонячно та тепло. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21...+26 градусів", - розповіла вона.

Загалом, за даними Діденко, в Україні сьогодні завдяки антициклону буде сухо, хоча у Сумській та Харкіській областях є ймовірність періодичних короткочасних дощів.

Погода у Києві

У Києві  сьогодні світитиме сонце, максимальна температура повітря становитиме +22...+24 градуси. На Пасху, за даними Діденко, в Києві вночі без опадів, вдень - дощ, гроза.

Погода на найближчі дні в Україні

Найближчими днями в Україні буде переважно тепло, хіба в суботу трохи посвіжіє.

У неділю, на Великдень, у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та у Харківській області. На півдні, на Луганщині та Донеччині опадів на Пасху не передбачається.

Зазначимо, що середня місячна температура в травні 2024 в Україні прогнозується в межах 15-18 градусів тепла, в гірських районах - 11-14 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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