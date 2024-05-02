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Тепло, но не без осадков. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 2 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 мая, в Украине будет тепло и солнечно благодаря антициклону. Но без дождей все же не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"2 мая в Украине будет и дальше солнечно и тепло. Максимальная температура воздуха в течение дня будет составлять +21...+26 градусов", - рассказала она.

В целом, по данным Диденко, в Украине сегодня благодаря антициклону будет сухо, хотя в Сумской и Харьковской областях есть вероятность периодических кратковременных дождей.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет светить солнце, максимальная температура воздуха будет +22...+24 градуса. На Пасху, по данным Диденко, в Киеве ночью без осадков, днем - дождь, гроза.

Погода на ближайшие дни в Украине

В ближайшие дни в Украине будет преимущественно тепло, разве в субботу немного посвежеет.

В воскресенье на Пасху в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и в Харьковской области. На юге, в Луганской и Донбассе осадков на Пасху не предполагается.

Отметим, что средняя месячная температура в мае 2024 в Украине прогнозируется в пределах 15-18 градусов тепла, в горных районах - 11-14 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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