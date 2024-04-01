Тепло, але місцями вітряно: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 1 квітня буде сонячною та теплою. Але місцями очікується вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде сонячно і сухо, опадів не очікується.

Вітер переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах і у західних областях місцями пориви вітру до 17-22 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +19 +24 градусів, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів +14 +19 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +5 +10 градусів, а на заході +9 +14.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж малохмарно, дощу не прогнозується. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +21 +23 градуси, а вночі +8 +10 градусів.