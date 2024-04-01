Тепло, но местами ветрено: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 1 апреля будет солнечной и теплой. Но местами ожидается ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет солнечно и сухо, осадков не ожидается.
Ветер преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и западных областях местами порывы ветра до 17-22 м/с.
Температура воздуха днем будет в пределах +19 +24 градусов, на высокогорье Карпат и побережье морей +14 +19 градусов. Ночью столбики термометров покажут +5 +10 градусов, а на западе +9 +14.
Погода в Киеве
В столице сегодня тоже облачно, дождя не прогнозируется. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.
Столбики термометров днем покажут +21 +23 градуса, а ночью +8 +10 градусов.
Напомним, на днях в Карпатах бушевал шторм, в горах была минимальная видимость.
По прогнозам синоптиков, погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.
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