Тепло, але із дощами. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Сьогодні, 12 квітня, в Україні місцями очікуються дощі. А температура повітря максимально підніметься до 26° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз в Україні на 12 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Температура вдень 15-20°, у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму 21- 26°; в Карпатах вдень 10-15°.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південно-східних областях вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні в квітні 2024

Зазначимо, що у вівторок 9 квітня в Києві було зафіксовано два температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідає нормі 7 червня.

Раніше синоптики попередили, що на початку другої декади квітня очікуються кілька днів похолодання та дощі.

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