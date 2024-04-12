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Тепло, але із дощами. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 07:00
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Тепло, але із дощами. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 квітня, в Україні місцями очікуються дощі. А температура повітря максимально підніметься до 26° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південно-східних областях вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер буде переважно північно-західним, 5-10 м/с.

Температура вдень 15-20°, у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму 21- 26°; в Карпатах вдень 10-15°.

Тепло, але із дощами. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Прогноз в Україні на 12 квітня (facebook.com/UkrHMC)

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Зазначимо, що у вівторок 9 квітня в Києві було зафіксовано два температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідає нормі 7 червня.

Раніше синоптики попередили, що на початку другої декади квітня очікуються кілька днів похолодання та дощі.

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