Тепло, но с дождями. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Сегодня, 12 апреля, в Украине местами ожидаются дожди. А температура воздуха максимально поднимется до 26° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз в Украине на 12 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Температура днем 15-20°, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму 21-26°; в Карпатах днем 10-15°.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в юго-восточных областях днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Погода в Украине в апреле 2024

Отметим, что во вторник 9 апреля в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха соответствует норме 7 июня.

Ранее синоптики предупредили, что в начале второй декады апреля ожидаются несколько дней похолодания и дожди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.