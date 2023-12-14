Тепло, але є нюанс. Якою буде погода в Україні до Різдва
До Різдва, 25 грудня, в Україні очікується відлига. З цієї картини, щоправда, виб'ється 16 грудня із морозом до 9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Із найближчої перспективи - найнижчою очікується температура повітря у ніч на суботу, 16 грудня - 3....9 градусів морозу", - розповіла вона.
За словами синоптика, "і поки що з морозами все".
"Далі, скільки бачить синоптичне око, аж до Різдва - відлига, тепла погода", - констатувала Діденко.
Для довідки
Різдво 25 грудня в Україні
Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва – 25 грудня замість 7 січня. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.
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